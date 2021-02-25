Линделль — об игре Худобина: именно так он и делает разницу между победой и поражением
Защитник «Даллас Старз» Эса Линделль прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (2:0). Первой звездой матча признан российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, который совершил 43 сейва.
«Именно так он и делает разницу между победой и поражением. Он каждый вечер даёт нам шанс на победу. Сегодня он снова провёл выдающийся матч», — сказал Линделль.
Второй звездой стал защитник «Далласа» Йон Клингберг, который забил победный гол. Третья звезда – нападающий «Флориды» Александр Барков.
34-летний Худобин оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне и 10-й – за карьеру в лиге. В этом регулярном чемпионате он принял участие в девяти матчах, в которых одержал четыре победы при коэффициенте надёжности 2,35.
Худобин сделал тройной сейв и остановил «Флориду»! У него 92 отбитых броска за два матча
Антон мог невольно помочь Сергею Бобровскому, поскольку вчистую обыграл его конкурента.
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