Худобин: в моей карьере были хорошие матчи, были плохие матчи. Сегодня был один из лучших

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (3:0).

«Победа — это победа. Это всегда здорово. Вы слышите победную музыку сейчас в нашей раздевалке, и это приятно. Преодолеть эту серию из шести поражений было действительно важно. В моей карьере были хорошие матчи, были плохие матчи. Наверное, сегодня был один из лучших. Хотя, не знаю, я об этом не думаю. Для меня важны только победы», — сказал Худобин после матча.

34-летний Худобин оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне и 10-й – за карьеру в лиге. В этом регулярном чемпионате он принял участие в девяти матчах, в которых одержал четыре победы при коэффициенте надёжности 2,35.