Ерёменко: прекрасно понимаю, что любой матч может стать для меня последним

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко поделился мнением о своей игре в нынешнем сезоне КХЛ.
«Честно говоря, не смотрю на личную статистику. Мне важнее статистика «Динамо». Хорошо, что мы выигрываем, — это самое главное. Мои показатели ведь тоже следствие командной игры и помощи партнёров. Я прекрасно понимаю, что любой матч может стать для меня последним, так что мне остаётся только выжимать свой максимум ради побед «Динамо».
Сейчас я ни о чём не думаю, кроме хоккея. Выхожу на лёд и получаю удовольствие — не отвлекаясь на деньги и другие второстепенные вещи. Больше уделяю внимания себе, потому что последствия любой травмы могут быть более серьёзными, чем раньше. Организм восстанавливается чуть хуже, чем в молодости, но стараюсь за счёт тренировок, правильного питания и режима поддерживать свой уровень.
С учётом тех имён, которые собраны сейчас в «Динамо», от нас очень многого ждут. Впрочем, играет команда, а не имена. Поначалу новые люди вливались, притирались друг к другу. После осенних поражений мы внесли коррективы, много работали, и игра наладилась. Слава богу, выходим на те позиции, которые от нас все ждали. И на которые мы сами нацеливались», — цитирует Ерёменко сайт VTBRussia.
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