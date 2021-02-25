Сёдерберг — о Кейне: в этом году он снова поднял свою игру на новый уровень
Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Карл Сёдерберг поделился мнением об игре партнёра по команде Патрика Кейна в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.
«В этом году он снова поднял свою игру на новый уровень. Он играет потрясающе на протяжении всего сезона», — цитирует Сёдерберга официальный сайт НХЛ в русской версии.
Напомним, что в последнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (6:5 Б) главным героем встречи стал нападающий «Чикаго» Кейн, забросивший шайбу и оформивший ассистентский хет-трик. Американский форвард в 15-й за карьеру в «Блэкхоукс» набрал минимум четыре очка в матче регулярки НХЛ, что является пятым результатом в клубной истории. Патрик повторил результат Стива Лармера. Рекордсменом «Чикаго» по матчам с 4+ баллами является Стэн Микита (39).
Патрик Кейн в 15-й раз за карьеру в «Чикаго» набрал в матче минимум четыре очка
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