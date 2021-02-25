Антон Худобин повторил рекорд «Далласа» по шат-аутам в матчах с 40+ сейвами

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Первой звездой матча признан российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, который совершил 43 сейва. 34-летний Худобин оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне и 10-й – за карьеру в лиге. Он второй раз в карьере сделал не менее 40 сейвов за матч, не пропустив ни одной шайбы.



Впервые подобное произошло 27 декабря 2018 года, когда Худобин отразил все 49 бросков в матче с «Нэшвилл Предаторз» (2:0). Россиянин повторил достижение Чезаре Маньяго и вышел на первое место в истории «звёзд» по количеству шат-аутов в матчах с 40 и более сейвами.