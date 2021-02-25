Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Антон Худобин повторил рекорд «Далласа» по шат-аутам в матчах с 40+ сейвами

Антон Худобин повторил рекорд «Далласа» по шат-аутам в матчах с 40+ сейвами
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Первой звездой матча признан российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, который совершил 43 сейва. 34-летний Худобин оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне и 10-й – за карьеру в лиге. Он второй раз в карьере сделал не менее 40 сейвов за матч, не пропустив ни одной шайбы.

Впервые подобное произошло 27 декабря 2018 года, когда Худобин отразил все 49 бросков в матче с «Нэшвилл Предаторз» (2:0). Россиянин повторил достижение Чезаре Маньяго и вышел на первое место в истории «звёзд» по количеству шат-аутов в матчах с 40 и более сейвами.

Линделль — об игре Худобина: именно так он и делает разницу между победой и поражением
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021