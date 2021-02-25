Ерёменко — о карьере: играю до тех пор, пока нужен «Динамо»

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко ответил на вопрос, хочет ли он сыграть в одной команде с сыном.

«Никто не верит, но я очень строгий отец. Потому что уверен: от правильного воспитания зависит вся последующая жизнь наших детей. Я довольно жёстко объясняю своим ребятам, что есть добро и есть зло. И что есть рамки, через которые я не дам переступить. В первую очередь имею в виду уважение к старшим. Спорт тоже отлично дисциплинирует. Дочка занимается гимнастикой, а два сына — хоккеем. У старшего уже выпускной год.

Они очень хотят, чтобы я присутствовал и подсказывал, но у меня, увы, времени вообще нет. Хорошо, что сейчас есть онлайн-трансляции и в свободные минуты я могу проанализировать какие-то нюансы и обсудить их с сыновьями. С Максимом разобрать пропущенный гол. Лёше напомнить, что нужно бороться за шайбу, а не просто кататься.

Выйти на лёд с сыном в одной команде? Я как-то спокойно к этому отношусь. Не ставлю таких целей. Живу сегодняшним днём. Играю до тех пор, пока нужен «Динамо». Даже не хочу загадывать, что будет дальше. Сегодня играю в «Динамо» — и это здорово. Когда наступит момент, что придётся закончить, тогда и подумаю о будущей работе», — цитирует Ерёменко сайт VTBRussia.