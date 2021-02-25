Кузнецов тренировался с Овечкиным в первом звене «Вашингтона»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» проводит тренировочное занятие, сообщает журналист Washington Post Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».
Российский нападающий Евгений Кузнецов тренировался с Александром Овечкиным и Конором Шири в первом звене «столичной» команды. Во второй тройке занимались Якуб Врана, Никлас Бекстрём и Том Уилсон.
«Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточного дивизиона с 22 очками в активе после 18 игр. Завтра, 26 февраля, они проведут домашний матч с «Питтсбург Пингвинз». Начало встречи — в 3:00 мск.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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