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Стала известна первая пара плей-офф КХЛ в Восточной конференции

Стала известна первая пара плей-офф КХЛ в Восточной конференции
Хоккей / КХЛ 0

В Континентальной хоккейной лиге определилась первая пара первого раунда плей-офф-2021. Первая команда Восточной конференции «Ак Барс» сыграет с «Торпедо», который занимает восьмое место в турнирной таблице конференции.

Ранее «Ак Барс» обеспечил себе первое место в конференции. «Трактор» гарантировал себе пятое место по итогам предпоследнего игрового дня регулярного чемпионата, «Торпедо» не имеет шансов подняться выше восьмого места в таблице.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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