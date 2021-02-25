Стала известна первая пара плей-офф КХЛ в Восточной конференции

В Континентальной хоккейной лиге определилась первая пара первого раунда плей-офф-2021. Первая команда Восточной конференции «Ак Барс» сыграет с «Торпедо», который занимает восьмое место в турнирной таблице конференции.

Ранее «Ак Барс» обеспечил себе первое место в конференции. «Трактор» гарантировал себе пятое место по итогам предпоследнего игрового дня регулярного чемпионата, «Торпедо» не имеет шансов подняться выше восьмого места в таблице.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.