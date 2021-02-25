Кто и с кем сыграет в плей-офф? Большой игровой день в КХЛ! LIVE

Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ запланирован большой игровой день, насчитывающий 11 матчей. Предлагаем в режиме онлайн проследить за всеми встречами и, что самое главное, понять, кто и с кем сыграет в первом раунде плей-офф. Нет сомнений, что какие-то пары по итогам дня уже могут сформироваться. Причём, как в Западной конференции, так и в Восточной.
Сейчас пары первого раунда выглядят следующим образом
Запад: ЦСКА – «Спартак», СКА – «Северсталь», «Динамо» М – «Динамо» Мн, «Локомотив» — «Йокерит».
Восток: «Ак Барс» — «Торпедо», «Авангард» — «Автомобилист», «Салават Юлаев» — «Барыс», «Металлург» — «Трактор».
Достаточно интересный матч в Челябинске. Хозяева снова вышли вперёд.
Тем временем «Торпедо» во втором периоде сравняло счёт. Отличился Чехович, который проводит шикарный сезон.
Тем временем известный хоккейный функционер и эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд в эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата» подвёл итоги завершающегося регулярного чемпионата КХЛ. Начинаем с Западной конференции, где состав участников плей-офф официально определён. За Кубок Гагарина поборются ЦСКА, СКА, московское «Динамо», «Локомотив», «Йокерит», минское «Динамо», «Северсталь» и «Спартак».
Гика открыл счёт в Челябинске! Легионеры у «Трактора» что надо.
«Трактор» и «Торпедо» уже начали выявлять сильнейшего. Это команды, которых точно не будет в топ-4 Востока.
Несколько интересных моментов. «Ак Барс» может выиграть Кубок Континента, если по итогам дня наберет больше очков, чем ЦСКА. В свою очередь «Авангард» может выиграть дивизион Чернышёва, если не проиграет «Салавату Юлаеву» в основное время.
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