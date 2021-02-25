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Все пары плей-офф КХЛ сезона-2020/2021, кто и с кем сыграет, 25.02.2021

Все пары плей-офф КХЛ сезона-2020/2021
Павел Панышев
Кто и с кем сыграет в плей-офф? Большой игровой день в КХЛ! LIVE
Следим за матчами и формируем пары соперников по первому раунду на Западе и Востоке.
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ запланирован большой игровой день, насчитывающий 11 матчей. Предлагаем в режиме онлайн проследить за всеми встречами и, что самое главное, понять, кто и с кем сыграет в первом раунде плей-офф. Нет сомнений, что какие-то пары по итогам дня уже могут сформироваться. Причём, как в Западной конференции, так и в Восточной.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021

Сейчас пары первого раунда выглядят следующим образом

Запад: ЦСКА – «Спартак», СКА – «Северсталь», «Динамо» М – «Динамо» Мн, «Локомотив» — «Йокерит».

Восток: «Ак Барс» — «Торпедо», «Авангард» — «Автомобилист», «Салават Юлаев» — «Барыс», «Металлург» — «Трактор».

Live Павел Панышев

Достаточно интересный матч в Челябинске. Хозяева снова вышли вперёд.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2021, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Перерыв
2 : 1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Гика (Седлак) – 11:53' (5x5)   1:1 Чехович (Уайдман, Жафяров) – 23:26' (5x4)   2:1 Бывальцев (Манухов, Калинин) – 33:26' (4x5)
17:56 Павел Панышев

Тем временем «Торпедо» во втором периоде сравняло счёт. Отличился Чехович, который проводит шикарный сезон.

17:25 Павел Панышев

Тем временем известный хоккейный функционер и эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд в эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата» подвёл итоги завершающегося регулярного чемпионата КХЛ. Начинаем с Западной конференции, где состав участников плей-офф официально определён. За Кубок Гагарина поборются ЦСКА, СКА, московское «Динамо», «Локомотив», «Йокерит», минское «Динамо», «Северсталь» и «Спартак».

Кто и с кем сыграет в плей-офф? Большой игровой день в КХЛ! LIVE
Следим за матчами и формируем пары соперников по первому раунду на Западе и Востоке.
17:22 Павел Панышев

Гика открыл счёт в Челябинске! Легионеры у «Трактора» что надо.

17:08 Павел Панышев

«Трактор» и «Торпедо» уже начали выявлять сильнейшего. Это команды, которых точно не будет в топ-4 Востока.

17:06 Павел Панышев

Несколько интересных моментов. «Ак Барс» может выиграть Кубок Континента, если по итогам дня наберет больше очков, чем ЦСКА. В свою очередь «Авангард» может выиграть дивизион Чернышёва, если не проиграет «Салавату Юлаеву» в основное время.

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