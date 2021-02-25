Хартли: Хартикайнен сделал игру сегодня, но он меня не подбешивает и не раздражает

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата с «Салаватом Юлаевым» (1:2).

«Могу ребят похвалить за самоотдачу, я доволен, как мы в целом действовали, хорошая интенсивность, много моментов. Но, конечно, надо было играть острее у ворот соперника. Есть много хороших нюансов, которые можно отметить, например, игра наших молодых игроков.

Ковальчук тренировался сегодня, но пока отдельно от команды. Выйдет ли кто-то из травмированных на следующий матч? Сегодня Секач и Ковальчук катались самостоятельно, ребята на один шаг ближе, чтобы выйти на лёд. Завтра мы вновь побеседуем с нашим медицинским блоком, и в субботу примем окончательное решение.

«Авангард» проиграл «Салавату» три игры в регулярке? Если взглянуть на сегодняшнюю игру, то мы значительно перебросали Уфу, а итог сделал Хартикайнен. Его просто невозможно остановить, можно только постараться сдерживать. У него сегодня два броска и два гола, он однозначно один из лучших игроков КХЛ. Нет, Теэму меня никак не подбешивает и не раздражает. Это мастеровитый хоккеист, и я не вижу ничего плохого в том, чтобы его похвалить», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.