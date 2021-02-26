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Брагин — о перспективах Панарина в сборной России: не комментирую. Я не знаю ситуацию

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Брагин — о перспективах Панарина в сборной России: не комментирую. Я не знаю ситуацию
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Главный тренер СКА Валерий Брагин после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:0) ответил на вопросы касательно ситуации вокруг нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«В плане «физики» мы работали хорошо все три периода, но есть погрешности, которые надо убирать. Ещё поработаем над большинством. Нам нужно убрать необязательные тактические ошибки, хотя движение неплохое.

Панарин? Я это не комментирую. Надо знать эту ситуацию. Я ее не знаю. Высказывания Панарина могут отразиться на перспективах в сборной России? Ну не комментирую я это», – сказал Брагин на послематчевой пресс-конференции.

Недавно Андрей Назаров дал интервью, в котором сообщил, что экс-форвард «Витязя», а ныне нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2011 году в Риге избил 18-летнюю девушку. После публикации этого сообщения Панарин ушёл в отпуск.

Philadelphia Inquirer: против Панарина нет доказательств, кроме слов подхалима Назарова
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