«Монреаль» проиграл «Виннипегу», несмотря на ассист Романова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» со счётом дома 6:3 обыграл «Монреаль Канадиенс».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Коннор (2), Блейк Уилер, Нейт Томпсон, Пьер-Люк Дюбуа и Марк Шайфли.

За «Монреаль» голы забили Йоэль Армиа (2) и Томаш Татар. Российский защитник Александр Романов за 15.16 на площадке совершил один бросок по воротам соперника и сделал результативную передачу, его показатель полезности составил «-1».

Для «Джетс» эта победа стала восьмой в последних 10 встречах, у «Монреаля» это седьмое поражение в последних 10 играх.

Следующий матч 28 февраля команды сыграют между собой, затем «Виннипег» 2 и 3 марта примет «Ванкувер Кэнакс», а «Монреаль» 3 марта сыграет с «Оттавой Сенаторз».