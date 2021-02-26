«Монреаль» проиграл «Виннипегу», несмотря на ассист Романова
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» со счётом дома 6:3 обыграл «Монреаль Канадиенс».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Коннор (2), Блейк Уилер, Нейт Томпсон, Пьер-Люк Дюбуа и Марк Шайфли.
За «Монреаль» голы забили Йоэль Армиа (2) и Томаш Татар. Российский защитник Александр Романов за 15.16 на площадке совершил один бросок по воротам соперника и сделал результативную передачу, его показатель полезности составил «-1».
Для «Джетс» эта победа стала восьмой в последних 10 встречах, у «Монреаля» это седьмое поражение в последних 10 играх.
Следующий матч 28 февраля команды сыграют между собой, затем «Виннипег» 2 и 3 марта примет «Ванкувер Кэнакс», а «Монреаль» 3 марта сыграет с «Оттавой Сенаторз».
НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2021, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Армиа (Романов, Байрон) – 13:45' (5x5) 0:2 Армиа (Друен, Питри) – 17:29' (5x5) 1:2 Коннор (Уилер, Шайфли) – 25:37' (5x4) 1:3 Татар (Котканиеми, Питри) – 27:33' (5x4) 2:3 Коннор (Штястны, Элерс) – 31:49' (5x5) 3:3 Уилер (Пионк, Дюбуа) – 34:31' (5x5) 4:3 Томпсон (Эпплтон, Лаури) – 46:37' (5x5) 5:3 Дюбуа (Перро, Копп) – 52:37' (5x5) 6:3 Шайфли (Уилер, Копп) – 58:22' (en)
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