Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Монреаль» проиграл «Виннипегу», несмотря на ассист Романова

«Монреаль» проиграл «Виннипегу», несмотря на ассист Романова
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» со счётом дома 6:3 обыграл «Монреаль Канадиенс».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Коннор (2), Блейк Уилер, Нейт Томпсон, Пьер-Люк Дюбуа и Марк Шайфли.

За «Монреаль» голы забили Йоэль Армиа (2) и Томаш Татар. Российский защитник Александр Романов за 15.16 на площадке совершил один бросок по воротам соперника и сделал результативную передачу, его показатель полезности составил «-1».

Для «Джетс» эта победа стала восьмой в последних 10 встречах, у «Монреаля» это седьмое поражение в последних 10 играх.

Следующий матч 28 февраля команды сыграют между собой, затем «Виннипег» 2 и 3 марта примет «Ванкувер Кэнакс», а «Монреаль» 3 марта сыграет с «Оттавой Сенаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2021, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Армиа (Романов, Байрон) – 13:45' (5x5)   0:2 Армиа (Друен, Питри) – 17:29' (5x5)   1:2 Коннор (Уилер, Шайфли) – 25:37' (5x4)   1:3 Татар (Котканиеми, Питри) – 27:33' (5x4)   2:3 Коннор (Штястны, Элерс) – 31:49' (5x5)   3:3 Уилер (Пионк, Дюбуа) – 34:31' (5x5)   4:3 Томпсон (Эпплтон, Лаури) – 46:37' (5x5)   5:3 Дюбуа (Перро, Копп) – 52:37' (5x5)   6:3 Шайфли (Уилер, Копп) – 58:22' (en)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021