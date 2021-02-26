Джо Павелски едва не повторил достижение Павла Дацюка в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома победил «Даллас Старз» со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Александр Барков, Антон Строльман и Фрэнк Ватрано. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 37 сейвов из 39 бросков. За «Даллас» забили Джо Павелски и Джейми Бенн. Для Павелски заброшенная шайба стала 10-й в нынешнем сезоне. 36-летний форвард стал 12-м игроком в истории НХЛ, кому хватило 15 матчей на 10 голов в регулярке в возрасте 36+ лет.

Рекорд в этой возрастной категории принадлежит Майку Гартнеру и Морису Ришару (10 матчей на 10 голов). Третье место занимает Брэндон Шэнахан (11 матчей), четвёртое место делят Дино Сиссарелли и Горди Хоу (по 12 матчей), а шестое место занимают Норм Улльман и Павел Дацюк (по 14 встреч). Следом располагается группа игроков во главе с Павелски.