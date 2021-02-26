Сергачёв — о первом голе в сезоне НХЛ: ждал этого 18 матчей. Здорово, что он помог команде

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал свой гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:1).



Это первая шайба россиянина в нынешнем сезоне. Всего в 18 встречах регулярки Сергачёв набрал 13 (1+12) очков.



«Да, я ждал этого 18 матчей, было очень приятно. Здорово ещё, что забит он был в нужное время. Команде очень нужен был гол, так что я счастлив, что он помог», – цитирует Сергачёва официальный сайт НХЛ в русской версии.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Сергачёв, Янни Гурд и Баркли Гудроу. За 24.17 на площадке показатель полезности Сергачёва составил «+1». Форвард Александр Волков за 9.03 на льду результативных действий не совершил. Голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимал.