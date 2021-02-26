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Вайсфельд: меня смущает большое количество травм в «Авангарде»

Вайсфельд: меня смущает большое количество травм в «Авангарде»
Хоккей / КХЛ 0
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Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о выступлении «Авангарда» в регулярном чемпионате КХЛ.

«У омичей организация с большими возможностями. Потолок зарплат там выбран до конца, это неудивительно. Игроки в «Авангарде» собраны качественные, но меня смущает большое количество травм. Надо смотреть их характер, однако опасения на сей счёт всё равно есть. Конечно, всех развеселила история с вратарями и приглашением Грубеца. Может, таким образом решили взбодрить Бобкова?

Легионеры у Омска хорошие, но опять же, травмы. Буше заиграл – в лазарете, Секач до травмы был хорош, Найт выступил на своём уровне. Мне очень понравился защитник Каски, а Покка до повреждения выглядел лучше. Возможно, в плей-офф он покажет свой лучший хоккей», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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