Кто из грандов круче и где их слабые места. Вайсфельд – об итогах регулярки КХЛ на Востоке

Известный хоккейный функционер и эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд в эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата» подвёл итоги завершающегося регулярного чемпионата КХЛ. После разговора о Западной конференции перемещаемся на Восток, где состав участников плей-офф тоже уже определён. За Кубок Гагарина поборются «Ак Барс», «Авангард», «Салават Юлаев», «Металлург», «Трактор», «Барыс», «Автомобилист» и «Торпедо».

Кто провалился, а кто сотворил сенсацию. Вайсфельд – об итогах регулярки КХЛ на Западе Почему ЦСКА и СКА снова в лидерах, как сработал Знарок в «Спартаке» и каковы причины мощной концовки московского «Динамо».

«Ак Барс» снова лучший на дистанции

«Ничего удивительного в лидерстве «Ак Барса» нет. Это очень серьёзная организация, у неё сильный и сбалансированный состав. Слабых мест нет, поэтому было бы странно, выступи Казань плохо. Мне кажется, первое место «Ак Барса» никого не удивило. Не совсем понятно, как используют Даниса Зарипова. То он играет, то нет. Видимо, есть какой-то свой план.



Конечно, большой потерей можно назвать уход Джастина Азеведу. Но Песонен, которого взяли на его место, попал в стиль казанской команды. «Магнитка» – это однозначно не его команда, там он выглядел слабо. Финн – чернорабочий форвард, в «Ак Барсе» для него сразу нашли роль. Главный тренер Дмитрий Квартальнов закончил регулярку на первом месте Восточной конференции, а значит, сработал хорошо. Ждём плей-офф».

Травмы «Авангарда»

«У омичей организация с большими возможностями. Потолок зарплат там выбран до конца, это неудивительно. Игроки в «Авангарде» собраны качественные, но меня смущает большое количество травм. Надо смотреть их характер, однако опасения на сей счёт всё равно есть. Конечно, всех развеселила история с вратарями и приглашением Грубеца. Может, таким образом решили взбодрить Бобкова? Легионеры у Омска хорошие, но опять же, травмы. Буше заиграл – в лазарете, Секач до травмы был хорош, Найт выступил на своём уровне. Мне очень понравился защитник Каски, а Покка до повреждения выглядел лучше. Возможно, в плей-офф он покажет свой лучший хоккей».

«Авангард» теряет лидеров, пара судей провалила два дерби подряд. Что происходит в КХЛ У «ястребов» проблемы с травмами, «Динамо» теневой фаворит Запада — выводы из матчей КХЛ.

Хартли и Ковальчук

«Илья Ковальчук много пропустил, было ощущение, что его функциональная подготовка оставляла желать лучшего. Перед травмой Илья вышел на солидный уровень, много забивал. Даже в таком состоянии Ковальчук набирал очки, это говорит о большом мастерстве. Боб Хартли ведь говорил, что мы подготовим Илью к плей-офф.



Что касается самого Хартли, то он сильно сработал в своём первом сезоне, вышел в финал Кубка Гагарина. Второй сезон получился неудачным. Было много разговоров, что канадец – тренер первого сезона. Сейчас идёт третий, вот и посмотрим, были ли основания для подобных рассуждений и это стереотип».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мощь «Салавата»

«У Салавата Юлаева» одна из сильнейших первых троек в лиге. Это люди, которые делают результат. Во втором звене тоже собраны добротные игроки. Качественный сезон проводит Кадейкин, но потенциал у ребят ещё есть. Особенно, в нападении. Да, львиная доля большинства отдаётся тройке Маннинена, а второй спецбригаде достаются остатки. Но всё равно их можно похвалить. Есть опытный Кугрышев, молодой Амиров прибавляет. Ко двору пришёлся нападающий Плэтт. Вратарь Юха Метсола играет не так сильно, как в свой первый сезон в Уфе, но уровень держит. Тарасов, считаю, качественно выполняет функции второго голкипера».

Не рано ли дали новые контракты Лямсе и Немировски?

«Абсолютно разные истории. Просто убеждён, что если бы Нижний Новгород не предложил Немировски новый контракт, у Дэвида появилось бы сразу несколько предложений. «Торпедо» торопилось, они договорились и сразу объявили, здесь всё понятно. Касаемо Лямся считаю, что он очень хороший тренер, но мне не особо понятно, откуда такая спешка в «Салавате Юлаеве». Не думаю, что у финна было бы много предложений и уж тем более таких, как в Уфе. Можно было спокойно посмотреть, как команда сыграет в плей-офф. Если Лямся покажет результат хуже, чем Николай Цулыгин в последние годы, то появятся вопросы. А так, повторюсь, я к Томи отношусь с симпатией».

«Салават» решил сохранить финского тренера. Каких шагов ждут от Лямся в новом сезоне? Важно сохранить ведущее финское трио, второго центра Кадейкина и сделать ещё много всего.

Грамотность Воробьёва

«В «Магнитке» собраны опытные игроки, тренеры понимают, что они хотят от команды, а хоккеисты в свою очередь понимают требования тренерского штаба. В конце сезона уральцы немножко сбавили обороты, но об этих матчах сложно говорить, так как уже идёт подготовка к плей-офф. В Магнитогорске обученная тренерская команда, сильная бригада вратарей Кошечкин – Олкинуора. Много говорят про возвращение тренера Майкла Пелино, но это рабочий момент. Помощники всегда должны делать то, что не делает главный тренер. Не повторять его, а усиливать. Илья Воробьёв точно знает, что нужно команде. Воробьёв сработал хорошо, а на отрезки, когда команда проигрывала из-за массовой болезни хоккеистов, не стоит обращать внимание».

Каковы шансы «Трактора»?

«У Анвара Гатиятулина обученная команда, неплохие вратари, качественные легионеры. Постепенно выходит на свой уровень Кравцов. Не думаю, что «Трактор» пройдёт далеко, но с этой командой 100% будет сложно играть любому сопернику. Есть в Челябинске и силовые хоккеисты. Однако стоит помнить, когда у тебя в команде играют люди вроде Олега Евенко, то есть несколько вариантов развития событий. Да, ты запугаешь соперников, но и нарваться на штраф и дисквалификацию со всеми вытекающими из этого последствиями очень легко. Самое главное, соблюдать баланс и не переборщить».

Причины провала «Барыса» и «Автомобилиста»

«От «Автомобилиста», конечно, ждали большего, а вот от «Барыса» – никаких подвигов. У казахстанского клуба опытные легионеры, неплохо играет вратарь Карлссон. Возможно, к плей-офф восстановится Ортио. Проблемой может стать травма Блэкера.



У Екатеринбурга команда с максимальным бюджетом, а в итоге находится в конце восьмёрки Востока. Много говорят про слабую игру голкипера Коваржа, но я с этим не согласен. Якуб играет хорошо, просто видны серьёзные проблемы в обороне. Вспомните хотя бы недавний матч с ХК «Сочи». Самое простое всё сваливать на вратаря. Вот «Флорида» дала контракт Бобровскому на $ 10 млн в год. И что, он теперь будет всё тащить? Питерс – тренер из НХЛ. Он должен проявлять себя лучше. Но с такими возможностями, как у «Автомобилиста», любой тренер должен был сработать лучше».

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Что происходит с «Сибирью» и Фастовским?

«Есть причины, которые кажутся неважными, но на самом деле всё иначе. Например, я считаю, что большой отпечаток наложила трагедия с гибелью руководителя попечительского совета «Сибири» Дмитрия Босова. Ещё один момент – вынужденное отсутствие болельщиков на арене в Новосибирске. Здесь всему виной пандемия. Сперва зрителей не было, потом появились, но неполный стадион. У Новосибирска всегда была духовитая команда, которая играла с эмоциями, а порой через не могу. В этом году ничего такого не было. Но это не единственные проблемы. Заметны серьёзные недочёты в комплектовании. Достаточно вспомнить историю с голкипером Красиковым, которого сперва подписали на три года, а затем поместили в список отказов. С легионерами тоже не всё в порядке».

Возможности Светлова в «Амуре»

«Сергей Светлов сделал всё возможное в «Амуре», он выполнял свою работу честно и качественно. Но о чём можно говорить, когда в клубе то проблемы с деньгами, то с составом? Каждый год одно и то же. Если в команду не вкладываться, то результата не будет. По чешским легионерам могу сказать, что тот же Томаш Зогорна уехал только тогда, когда стало понятно, что Хабаровск не попадёт в плей-офф. Не играет роли, какой национальности иностранец. Посмотрите, как играет датчанин Ларсен в «Салавате» или француз Да Коста в «Ак Барсе». Если нет денег, то кого ты пригласишь и кто поедет в Хабаровск, чтобы жить в самолёте?»

«Нефтехимик» и «Куньлунь» на дне Востока

«Про «Куньлунь» понятно, что это странная организация. Нет ничего удивительного в таком слабом выступлении, хотя мне кажется, что тренерский штаб делает всё возможное, чтобы создать боеспособный коллектив. Однако нет понимания, кто и как комплектует команду и что там вообще происходит.



«Нефтехимик» болтается внизу, но складывается впечатление, что руководство всё устраивает. Такое ощущение, будто там все смирились с ситуацией и исправлять её не собираются. Даже с маленьким бюджетом можно бороться за попадание в плей-офф, но нижнекамцы из этой гонки выпали ещё в начале сезона».