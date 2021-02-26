Вайсфельд: Воробьёв точно знает, что нужно «Магнитке». Он сработал хорошо

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о выступлении магнитогорского «Металлурга» в регулярном чемпионате КХЛ.
«В «Магнитке» собраны опытные игроки, тренеры понимают, что они хотят от команды, а хоккеисты в свою очередь понимают требования тренерского штаба. В конце сезона уральцы немножко сбавили обороты, но об этих матчах сложно говорить, так как уже идёт подготовка к плей-офф. В Магнитогорске обученная тренерская команда, сильная бригада вратарей Кошечкин – Олкинуора.
Много говорят про возвращение тренера Майкла Пелино, но это рабочий момент. Помощники всегда должны делать то, что не делает главный тренер. Не повторять его, а усиливать. Илья Воробьёв точно знает, что нужно команде. Воробьёв сработал хорошо, а на отрезки, когда команда проигрывала из-за массовой болезни хоккеистов, не стоит обращать внимание», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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