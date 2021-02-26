Крюгер: Айкел не может играть на полную мощность из-за ряда обстоятельств

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Ральф Крюгер оценил выступление форварда Джека Айкела в нынешнем сезоне.



«Каждый должен понимать, что перед тренировочным лагерем он получил травму, из-за которой на протяжении многих недель он не мог делать многие физические упражнения. Он начал тренировки на сборах на неделю позже.



Во время вынужденного перерыва он работал очень усердно, чтобы набрать форму и обрести скорость. Но из-за ряда обстоятельств он не может играть на полную мощность, потому что у нас не было возможности тренироваться, а между матчами сейчас нет времени для занятий.



Голы? Моменты он создаёт. Он руководит действиями нашего большинства, которое сейчас идёт на лидирующих позициях. В его игре очень много хорошего. Это просто дело времени. Я сказал тренерам накануне, когда он забил один гол, что он мог забить и пять. Мы ждём, что это произойдёт. Пока он придерживается плана на игру, действует правильно, играет на команду и сохраняет спокойствие, у него будут появляться шансы», – сказал Крюгер в эфире WGR 550.