Куинн: пока Панарина нет с «Рейнджерс», нам нужно действовать умнее и строже

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн высказался касательно игры команды в отсутствие форварда Артемия Панарина.



Ранее тренер Андрей Назаров, работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году. Хоккеист на время покинул расположение команды.

«Игроков такого калибра не бывает легко заменить. И уж точно это не может сделать кто-то один. Всем придётся немножко поднапрячься и взять на себя часть его ответственности. У меня немало веры в ребят из нашей раздевалки, несмотря на то что вчерашний вечер разочаровал. У нас был шанс победить, если бы сыграли чуточку строже и умнее. Пока с нами нет Хлеба, именно так нам и нужно действовать – умнее и строже», – цитирует Куинна официальный сайт НХЛ в русской версии.