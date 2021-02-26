Куинн: пока Панарина нет с «Рейнджерс», нам нужно действовать умнее и строже

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн высказался касательно игры команды в отсутствие форварда Артемия Панарина.
Ранее тренер Андрей Назаров, работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году. Хоккеист на время покинул расположение команды.
«Игроков такого калибра не бывает легко заменить. И уж точно это не может сделать кто-то один. Всем придётся немножко поднапрячься и взять на себя часть его ответственности. У меня немало веры в ребят из нашей раздевалки, несмотря на то что вчерашний вечер разочаровал. У нас был шанс победить, если бы сыграли чуточку строже и умнее. Пока с нами нет Хлеба, именно так нам и нужно действовать – умнее и строже», – цитирует Куинна официальный сайт НХЛ в русской версии.
- 26 февраля 2021
-
15:05
-
14:19
-
14:04
-
13:45
-
13:13
-
13:11
-
12:45
-
12:09
-
12:00
-
11:35
-
11:11
-
10:50
-
10:30
-
10:01
-
09:52
-
09:30
-
09:04
-
08:45
-
08:22
-
08:14
-
08:00
-
07:35
-
07:07
-
07:01
-
07:00
-
06:51
-
06:46
-
06:35
-
06:35
-
06:28
-
06:22
-
06:18
-
06:09
-
05:59
-
05:49