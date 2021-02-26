Б. Миронов: надо радоваться, что Мичков проведёт в России ближайшие 5 лет

Экс-игрок сборной России, призёр двух Олимпиад, ныне тренер Борис Миронов считает, что подписание пятилетнего контракта с нападающим Матвеем Мичковым — это огромный плюс не только для СКА, но и для всего нашего хоккея.

«Мы должны радоваться тому, что такой перспективный юниор проведёт в России ближайшие пять сезонов. Он является одним из главных действующих лиц нынешнего чемпионата Молодёжной хоккейной лиги. Для 16-летнего парня у его просто феноменальная статистика – 52 (!) очка в 52 матчах. 35 заброшенных шайб говорят о многом.

Руководство СКА приняло абсолютно правильное решение, предложив хоккеисту пятилетний контракт. Я бы, может быть, даже подумал о более длительном соглашении на семь или даже десять лет. Вспомните, какие в НХЛ подписывали контракты с Александром Овечкиным или Алексеем Яшиным. Ни в коем случае нельзя допустить, что Мичков уехал за океан. Там мы его потеряем. В Санкт-Петербурге отличные условия для роста. Выступая за СКА и за сборную России, он вырастет в игрока мирового уровня», — сказал Миронов «Чемпионату».