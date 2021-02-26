Вайсфельд — о контракте Мичкова: это серьёзное достижение, которое станет тенденцией

Известный хоккейный функционер и телекомментатор Леонид Вайсфельд высказался о подписании пятилетнего контракта с санкт-петербургским СКА 16-летнего нападающего Матвея Мичкова.

«Безусловно, с этим можно поздравить руководство хоккейного клуба СКА, потому что, с моей точки зрения, это серьёзное достижение. Другой вопрос, интересно конечно чем руководствовался сам хоккеист, всё-таки это такое долгосрочное соглашение для нынешнего хоккея весьма нечастное явление. Могу предположить, что не стабильная ситуации в мире из-за коронавируса, определённые ограничения вполне могли повлиять на выбор хоккеиста.

Условия для совершенствования уровня мастерства игроков в городе на Неве очень хорошие. В этом году Мичков заявил о себе в полный голос в МХЛ. Он – одна из звёзд сезона. Надеюсь, что подписание таких долгосрочных контрактов станет тенденцией для молодых игроков. Они буду оставаться в России и не будут думать об отъезде за океан», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».