Минулин: мне нравится в Магнитогорске, хороший город. Но главное для меня — команда

Защитник магнитогорского «Металлурга» Артём Минулин поделился впечатлениями от выступления в Континентальной хоккейной лиге.
«Два года назад мне предложили контракт в «Металлурге», и я вернулся. Когда я первый раз вышел на лёд в КХЛ, всё горело внутри, очень хотелось показать максимум и отдать всё, что у меня есть. Такое запоминается на всю жизнь. Мне нравится в Магнитогорске. Хороший город. Но главное для меня — команда. Планы на будущее — играть в хоккей. Отыграть хорошо этот плей-офф, а следующий год ещё лучше, чем этот.
До сих пор вспоминаю свою первую большую победу на юниорском чемпионате России. В памяти хранятся не только победы, но и поражения — всё это мой опыт. В хоккее много игр, и между ними нет времени долго думать о своих проигрышах, нужно уметь анализировать ошибки, брать их на заметку и идти дальше. Всегда есть к чему расти и прогрессировать. Всегда, каждый день, нужно стараться и работать. У меня всегда есть желание идти на тренировку, особенно на лёд. Я просто люблю хоккей», — приводит слова Минулина пресс-служба КХЛ.
- 26 февраля 2021
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