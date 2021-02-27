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Сергачёв – о ситуации с Панариным: то, что сделал его бывший тренер – это ужасно

Сергачёв – о ситуации с Панариным: то, что сделал его бывший тренер – это ужасно
Хоккей / НХЛ 0
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Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв высказался о скандальной ситуации с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, который подвергся обвинению в избиении девушки в Риге в 2011 году со стороны экс-тренера подмосковного «Витязя» Андрея Назарова.

«Конечно, ситуация тяжёлая. Вышел его бывший тренер и такое сказал. Я не думаю, что какой-то из репортёров ему позвонил, чтобы спросить мнение, он сам звонит репортёрам и говорит, что у него есть новость и он хочет высказать своё мнение. Это уже многое говорит о человеке. Он никому не интересен, и он пытается остаться интересным хоть кому-то, поэтому делает такие заявления. Я этого не понимаю.

Прошло столько времени, не думаю, что Панара это делал. Правильно, что лига и клуб встала на его сторону, потому что нет никаких доказательств. А то, что сделал его бывший тренер, даже не буду называть его фамилию, это ужасно. Зная, как трепетно лига и клуб относятся к своей репутации, как быстро они могут из звезды сделать никого и выгнать… Значит, надо в суд подавать на человека за клевету, если это неправда», — сказал Сергачёв в ClubHouse.

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