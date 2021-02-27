«Колорадо» обыграл «Аризону», Ничушкин без очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Аризону Койотс» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микко Рантанен, Андре Бураковски и Назем Кадри. Российский форвард Валерий Ничушкин за 12.36 на площадке сделал два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». За «Аризону» голы забили Фил Кессел и Дрейк Каджула. Защитник Илья Любушкин провёл на льду 16.02, но результативных действий не совершил.

Эта победа стала для «Эвеланш» шестой в последних 10 играх. У «Койотс» это пятое поражение в последних 10 встречах.

Следующий матч 28 февраля команды проведут между собой, затем «Колорадо» 2 и 4 марта на выезде сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Аризона» 4 марта проведёт выездную встречу с «Лос-Анджелес Кингз».