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«Колорадо» обыграл «Аризону», Ничушкин без очков

«Колорадо» обыграл «Аризону», Ничушкин без очков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Аризону Койотс» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микко Рантанен, Андре Бураковски и Назем Кадри. Российский форвард Валерий Ничушкин за 12.36 на площадке сделал два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». За «Аризону» голы забили Фил Кессел и Дрейк Каджула. Защитник Илья Любушкин провёл на льду 16.02, но результативных действий не совершил.

Эта победа стала для «Эвеланш» шестой в последних 10 играх. У «Койотс» это пятое поражение в последних 10 встречах.

Следующий матч 28 февраля команды проведут между собой, затем «Колорадо» 2 и 4 марта на выезде сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Аризона» 4 марта проведёт выездную встречу с «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Кадри, Маккиннон) – 21:43' (5x4)   0:2 Бураковски (Кадри, Рантанен) – 46:04' (5x5)   0:3 Кадри (Макар) – 51:00' (5x5)   1:3 Кессел (Дворак, Чикран) – 58:24' (5x5)   2:3 Каджула (Гарланд, Кессел) – 59:07' (6x5)
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