Бьюгстад: Капризов хорош во всех аспектах хоккея. Совершенный игрок

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Ник Бьюгстад оценил игру российского одноклубника Кирилла Капризова.

«Когда только увидел Капризова на первой тренировке, понял: этот парень особенный. Не видел раньше, как играет Кирилл, и был поражён уровнем конкуренции, которая есть у него. Он вообще не желает уступать в борьбе. У него высокое мастерство. И при своей одаренности Капризов очень много работает. Вроде бы молодой парень, но он хорош во всех аспектах хоккея. Уже совершенный игрок. Думаю, его ждёт отличная карьера и он здорово поможет «Миннесоте», — цитирует Бьюгстада официальный сайт НХЛ на русском языке.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов, Ник Бьюгстад и Йоэль Эрикссон Эк. Капризов за 18,15 на площадке совершил один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».