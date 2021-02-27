«Металлург» поднял стяг Виталия Атюшова под своды домашней арены

Магнитогорский «Металлург» поднял именной стяг защитника Виталия Атюшова под своды «Арены-Металлург». Это произошло перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором», который проходит сегодня, 27 февраля.

Фото: Максим Шмаков

На счету 41-летнего Атюшова 648 матчей в Континентальной хоккейной лиге и 197 (38+159) набранных очков при показателе полезности «+54». Защитник имеет в коллекции золотую, серебряную и бронзовую медали чемпионатов мира.

С 2003 по 2011 год защитник выступал за магнитогорский клуб, в составе которого завоевал награды всех достоинств в чемпионатах страны, а также стал обладателем Кубка Шпенглера (2005) и Кубка европейских чемпионов (2008). В КХЛ выступал за «Салават Юлаев», «Атлант», «Трактор», «Амур» и «Нефтехимик».