«Металлург» — «Трактор»: Сергей Мозякин забросил 10-ю шайбу в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» в Магнитогорске принимает челябинский «Трактор» (2:1, завершился второй период).

В середине второго периода шайбу в большинстве забросил 39-летний форвард «Металлурга» Сергей Мозякин. Это 10-й его гол в сезоне. В 38 матчах регулярного чемпионата Мозякин набрал 21 (10+11) очко при показателе полезности «-11».

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.