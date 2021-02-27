Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Робинсон: ЦСКА нет большой разницы, с кем играть. Хотим побеждать в каждом матче

Робинсон: ЦСКА нет большой разницы, с кем играть. Хотим побеждать в каждом матче
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон поделился ожиданиями от заключительного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом», который состоится сегодня, 27 февраля.

«Думаю, обе команды будут играть очень интенсивно. Регулярный чемпионат находится на финишной прямой, все выйдут на матч настроенными и заряженными. Это должно быть весело.

Насколько важно победить именно в этом матче? Мы хотим побеждать в каждом матче, и нет большой разницы, с кем играем. Но закончить на первом месте в турнирной таблице будет здорово — это было бы хорошим итогом проделанной работы в регулярном сезоне. Так что это отличный вызов, особенно когда играешь против такой команды. И это прекрасно — сыграть с «Ак Барсом» в последней игре регулярки. Можно сказать, это уже будет матч плей-офф», — приводит слова Робинсона пресс-служба «армейцев».

КХЛ оштрафовала форварда ЦСКА Александра Попова после матча с «Локомотивом»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021