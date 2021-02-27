Робинсон: ЦСКА нет большой разницы, с кем играть. Хотим побеждать в каждом матче

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон поделился ожиданиями от заключительного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом», который состоится сегодня, 27 февраля.
«Думаю, обе команды будут играть очень интенсивно. Регулярный чемпионат находится на финишной прямой, все выйдут на матч настроенными и заряженными. Это должно быть весело.
Насколько важно победить именно в этом матче? Мы хотим побеждать в каждом матче, и нет большой разницы, с кем играем. Но закончить на первом месте в турнирной таблице будет здорово — это было бы хорошим итогом проделанной работы в регулярном сезоне. Так что это отличный вызов, особенно когда играешь против такой команды. И это прекрасно — сыграть с «Ак Барсом» в последней игре регулярки. Можно сказать, это уже будет матч плей-офф», — приводит слова Робинсона пресс-служба «армейцев».
- 27 февраля 2021
-
15:42
-
15:31
-
15:15
-
15:00
-
14:31
-
14:00
-
13:40
-
13:27
-
13:15
-
13:03
-
12:42
-
11:52
-
11:01
-
10:56
-
09:52
-
09:30
-
08:56
-
08:38
-
08:20
-
07:43
-
06:37
-
05:48
-
04:48
-
04:42
-
01:17
- 26 февраля 2021
-
23:42
-
23:27
-
22:36
-
22:06
-
21:26
-
21:02
-
20:41
-
19:51
-
19:28
-
18:50