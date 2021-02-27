Робинсон: ЦСКА нет большой разницы, с кем играть. Хотим побеждать в каждом матче

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон поделился ожиданиями от заключительного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом», который состоится сегодня, 27 февраля.

«Думаю, обе команды будут играть очень интенсивно. Регулярный чемпионат находится на финишной прямой, все выйдут на матч настроенными и заряженными. Это должно быть весело.

Насколько важно победить именно в этом матче? Мы хотим побеждать в каждом матче, и нет большой разницы, с кем играем. Но закончить на первом месте в турнирной таблице будет здорово — это было бы хорошим итогом проделанной работы в регулярном сезоне. Так что это отличный вызов, особенно когда играешь против такой команды. И это прекрасно — сыграть с «Ак Барсом» в последней игре регулярки. Можно сказать, это уже будет матч плей-офф», — приводит слова Робинсона пресс-служба «армейцев».