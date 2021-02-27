Гатиятулин: все три команды «Трактора» в плей-офф, система работает

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (3:2 ОТ).
«Рад этой победе. В целом если брать по игре, мы играли терпеливо, строго по заданию. Отдавались в каждом моменте, боролись за шайбу. В конце удалось вшестером сравнять счёт. Слова благодарности команде за самоотдачу и нашим болельщикам на выезде.
Ожидали ли эту победу? Мы каждую игру играем на победу, нам каждая игра важна. Пресса пишет, что мы специально сыграли ослабленным составом, чтобы не играть с «Магниткой» в плей-офф? Я такое не читал. У нас есть команда, мы выходим с целью победить.
Дебют молодёжи? То, что требовалось от них, они выполняли. Ребят с дебютом в раздевалке поздравили. Есть стимул работать с большей энергией, чтобы пробиваться в главную команду. И пример для нашего ближайшего резерва.
Как здоровье Ярослава Косова? Вчера провёл тренировку с основной группой, готовится в зале по индивидуально по программе. Будем смотреть по его состоянию, консультироваться с врачами.
Итоги регулярки? Все три команды в плей-офф, система работает. Но все мысли сейчас о матчах плей-офф – то, к чему мы готовились с первого дня предсезонки. Впереди самое важное время», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Металлурга».
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