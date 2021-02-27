Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ю. Михайлис: на плей-офф «Барысу» разрешили пускать болельщиков — будем выходить и биться

Ю. Михайлис: на плей-офф «Барысу» разрешили пускать болельщиков — будем выходить и биться
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги встречи с «Авангардом» (2:5).

«В первом периоде мы хорошо действовали, было движение и в средней зоне, и в зоне обороны. Играли через пас, большинство реализовали. Во втором и третьем периодах играли в усечённых составах, были повреждения, не хватало центральных нападающих. «Авангард» выглядел мощно, много атаковал.

Кто вернётся к плей-офф из травмированных? Ортио и Блэкер, надеемся. Уникальная, трудная и тяжёлая регулярка для «Барыса». Для нашей команды и для меня, так как у меня первый сезон в КХЛ. Тяжело было, но задачу выполнили, в плей-офф попали. Будем разговаривать и с командой, и с руководством. На плей-офф у нас разрешили прийти болельщикам, у ребят будут совсем другие эмоции, будут выходить и биться», — передаёт слова Михайлиса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, «Барыс» весь регулярный чемпионат играл при пустых трибунах.

«Авангард» обыграл «Барыс» и выиграл дивизион Чернышёва
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021