Ю. Михайлис: на плей-офф «Барысу» разрешили пускать болельщиков — будем выходить и биться

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги встречи с «Авангардом» (2:5).
«В первом периоде мы хорошо действовали, было движение и в средней зоне, и в зоне обороны. Играли через пас, большинство реализовали. Во втором и третьем периодах играли в усечённых составах, были повреждения, не хватало центральных нападающих. «Авангард» выглядел мощно, много атаковал.
Кто вернётся к плей-офф из травмированных? Ортио и Блэкер, надеемся. Уникальная, трудная и тяжёлая регулярка для «Барыса». Для нашей команды и для меня, так как у меня первый сезон в КХЛ. Тяжело было, но задачу выполнили, в плей-офф попали. Будем разговаривать и с командой, и с руководством. На плей-офф у нас разрешили прийти болельщикам, у ребят будут совсем другие эмоции, будут выходить и биться», — передаёт слова Михайлиса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, «Барыс» весь регулярный чемпионат играл при пустых трибунах.
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