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Хартли: на старте плей-офф первым номером «Авангарда» будет Игорь Бобков

Хартли: на старте плей-офф первым номером «Авангарда» будет Игорь Бобков
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Барысом» (5:2).

«Отличная победа, шикарное завершение регулярного сезона. Команда проделала огромный объём работы, мы стали первыми в дивизионе, но настоящая битва начнётся через несколько дней. Горжусь каждым игроком своей команды.

Неважно, будет соперничество двух канадских, двух китайских или двух итальянских тренеров. Нет никакой разницы. Посмотрите на «Автомобилист». Отличный клуб, с богатой историей, как и «Авангард». В плей-офф не будет лёгких соперников и проходных матчей. Самое интересное, что все в таблице шли плотно, мы готовились сразу к трём-четырём соперникам. Теперь будем готовиться целенаправленно к «Автомобилисту».

На старте плей-офф первым номером «Авангарда» будет вратарь Игорь Бобков, он начнёт серию. Буду удивлён, если кто-то из наших травмированных сыграет в первом раунде (у «Авангарда» травмированы нападающие Рид Буше, Иржи Секач и Наиль Якупов. — Прим. «Чемпионата»)", — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Авангард» обыграл «Барыс» и выиграл дивизион Чернышёва
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