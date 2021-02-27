Хартли: Ковальчук давно просился играть, но важно, чтобы к плей-офф Илья был совсем здоров

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал возращение нападающего омичей Ильи Ковальчука в строй на домашнюю встречу с «Барысом» (5:2).
«Здорово, что Илья Ковальчук вернулся в состав «Авангарда». Илья давно просился играть, но не было смысла выпускать его раньше и форсировать события. Теперь он полностью восстановился, это отличная новость. Он тренировался, готовился, наши медики занимались Ковальчуком. Было важно, чтобы Илья не был готов к плей-офф только на 50 или 60 процентов. Надо было подвести его к решающим матчам полностью здоровым и подготовленным», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, 37-летний форвард 7 февраля не доиграл до конца матч с «Нефтехимиком» (3:2). В концовке второго периода капитан «Авангарда» получил травму, столкнувшись с соперником колено в колено.
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