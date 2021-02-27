«Авангард»: поздравляем «Салават Юлаев» со вторым местом в дивизионе!
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) в пользу подопечных Боба Хартли.
Таким образом, команда тренера Боба Хартли выиграла дивизион Чернышёва.
Такого результата омский клуб добился в шестой раз в истории КХЛ и впервые при главном тренере Бобе Хартли. «Авангард» набрал 84 очка в 60 матчах и занял второе место в таблице Восточной конференции.
В своём официальном «инстаграме» «ястребы» опубликовали видео с упавшим человеком во время катания на коньках: «Поздравляем «Салават Юлаев» со вторым местом в дивизионе!».
Посмотреть видео можно на официальном инстаграм-аккаунте «Авангарда».
«Авангард» обыграл «Барыс» и выиграл дивизион Чернышёва
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