Яшкин: «Северсталь» — неприятная команда. Никто ничего так просто не отдаст

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал итоги встречи с китайским «Куньлунем» (5:1).

«Конечно, есть большое желание забить, особенно когда получается. Тем более, когда есть такое достижение, какие-то рекорды — это очень приятно.

На пике формы подошли к плей-офф? Будем надеяться. Впереди много тяжёлых матчей с хорошими командами, поэтому — дай бог. Думаю, недооценки «Северстали» не произойдёт. У нас все матчи и в этом сезоне, и в прошлом с ними были очень равными. Неприятная команда. Нужно к ней подготовиться. Никто ничего так просто не отдаст», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах и завершилась со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.