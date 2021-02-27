Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 66. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Яшкин: «Северсталь» — неприятная команда. Никто ничего так просто не отдаст

Яшкин: «Северсталь» — неприятная команда. Никто ничего так просто не отдаст
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал итоги встречи с китайским «Куньлунем» (5:1).

«Конечно, есть большое желание забить, особенно когда получается. Тем более, когда есть такое достижение, какие-то рекорды — это очень приятно.

На пике формы подошли к плей-офф? Будем надеяться. Впереди много тяжёлых матчей с хорошими командами, поэтому — дай бог. Думаю, недооценки «Северстали» не произойдёт. У нас все матчи и в этом сезоне, и в прошлом с ними были очень равными. Неприятная команда. Нужно к ней подготовиться. Никто ничего так просто не отдаст», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах и завершилась со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Московское «Динамо» забросило пять шайб «Куньлуню»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021