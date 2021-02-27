Яшкин: «Северсталь» — неприятная команда. Никто ничего так просто не отдаст

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал итоги встречи с китайским «Куньлунем» (5:1).
«Конечно, есть большое желание забить, особенно когда получается. Тем более, когда есть такое достижение, какие-то рекорды — это очень приятно.
На пике формы подошли к плей-офф? Будем надеяться. Впереди много тяжёлых матчей с хорошими командами, поэтому — дай бог. Думаю, недооценки «Северстали» не произойдёт. У нас все матчи и в этом сезоне, и в прошлом с ними были очень равными. Неприятная команда. Нужно к ней подготовиться. Никто ничего так просто не отдаст», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах и завершилась со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
- 27 февраля 2021
-
20:35
-
20:20
-
20:18
-
20:11
-
20:03
-
19:59
-
19:55
-
19:48
-
19:48
-
19:30
-
19:28
-
19:23
-
19:22
-
19:19
-
19:19
-
19:13
-
19:11
-
19:06
-
19:06
-
18:51
-
18:39
-
18:14
-
18:09
-
17:31
-
17:24
-
17:11
-
17:04
-
16:53
-
16:45
-
16:24
-
15:42
-
15:31
-
15:15
-
15:00
-
14:31