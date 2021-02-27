Токранов — о матче с минским «Динамо»: Минск плохая, что ли, команда?

Защитник СКА Василий Токранов прокомментировал итоги встречи с минским «Динамо» (4:2).
«Тренеры настраивают на каждый матч одинаково, неважно, регулярка или плей-офф. Разница есть, но матч есть матч, надо его выигрывать. Никто не решал уходить от Минска в третьем периоде. Так сложилось, что они быстро забили две шайбы, где-то им повезло, где-то мы допустили ошибки, не были к этому готовы. А так, Минск что, плохая, что ли, команда? Это хорошая команда, они в сезоне это доказали.
Не знал, что сыграл 400-й матч в КХЛ, не слежу за этим. Старым себя точно не ощущаю.
Нам ещё надо поработать над большинством, в плей-офф этот аспект многое решает. И поменьше терять шайбу на чужой синей, чтобы было меньше контратак», — передаёт слова Токранова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 27 февраля 2021
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