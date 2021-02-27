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Форвард «Авангарда» Мирошниченко рассказал о драке с нападающим СКА Мичковым

Форвард «Авангарда» Мирошниченко рассказал о драке с нападающим СКА Мичковым
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко рассказал о своих взаимоотношениях с форвардом СКА Матвеем Мичковым.

«На Юношеской Олимпиаде играли в одной тройке? Он на своём краю мог обыграть и вылезти, я — на своём. Понятно, что где-то было недопонимание, каждый на себя одеяло тянул. Но показали хорошую игру, победили. Думаю, можно вместе играть.

Сильно расстроился, что набрал на два очка меньше, чем Матвей? Да я как-то не обращаю внимания на очки. Мне главное, чтобы команда победила. Я выполнял роль капитана. Рад за Матвея, что он столько очков набрал и лучшим бомбардиром стал.

Круто ли быть капитаном? Для меня — да. И уважение, и статус, и все остальное. Но и давления большое, за все спрашивают с капитана. Я уже этого не боюсь, потому что и в клубах с меня постоянно спрашивали, как с лидера.

Кто талантливее: я или Мичков? Это время покажет, кто и где заиграет.

Присутствует заочное соперничество у нас? Матвей играет с начала сезона. Мне сейчас будет потяжелее. В сборной же нам и не надо соперничать, мы играем за одну команду, в одной пятёрке.

Владимир Филатов подтвердил, что мы подрались на одной из тренировок с Матвеем? Да это в начале было, вышли первый раз играть друг с другом. Мы шайбу не поделили, и пошла возня.

Были ли до этого драки с партнёрами? Драк не было, только стычки. Что касается соперничества с Матвеем, то на драфт мы выходим в разные годы. Вот когда в НХЛ будем играть друг против друга, тогда будет соперничество.

Если вдруг в одну команду попадём? В одной команде, значит, не будет», — приводит слова Мирошниченко Sport24.

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