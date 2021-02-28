Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Миннесота» чуть не упустила победу, ведя 3:0 в игре с «Кингз». Капризов отметился голом

«Миннесота» чуть не упустила победу, ведя 3:0 в игре с «Кингз». Капризов отметился голом
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой Уайлд» и «Лос-Анджелес Кингз», который завершился победой хозяев площадки в овертайме со счётом 4:3.

Уже после 1-го периода игроки «Миннесоты» вели в счёте 2:0 благодаря голам Йоэля Эрикссона и Нико Штурма, а к началу 2-го отрезка матча Кирилл Капризов довёл счёт до крупного – 3:0 в пользу «Уайлд». Однако к концу 2-го периода усилиями Дрю Даути и Остина Вагнера «Кингз» сократили отставание в счёте до одной шайбы, а за 2 минуты 45 секунд до конца встречи Адриан Кемпе сравнял счёт в матче. В овертайме канадский защитник Мэтт Дамба всё-таки принёс победу «Миннесоте» в этой игре – 4:3.

«Миннесота Уайлд» одержал 6-ю победу кряду, а Капризов продлил свою результативную серию до 5 матчей. Команда занимает 2-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ с 24 очками. «Лос-Анджелес Кингз» (22) – на 5-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Эрикссон Эк (Фиала, Гринвей) – 14:17' (5x5)   2:0 Штурм (Бьюгстад, Дамба) – 17:25' (5x5)   3:0 Капризов (Раск, Сутер) – 21:22' (5x4)   3:1 Даути (Кемпе, Копитар) – 22:51' (5x4)   3:2 Вагнер – 31:41' (5x5)   3:3 Кемпе (Даути, Копитар) – 57:15' (5x4)   4:3 Дамба (Цуккарелло, Гринвей) – 64:59' (4x4)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021