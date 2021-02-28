«Миннесота» чуть не упустила победу, ведя 3:0 в игре с «Кингз». Капризов отметился голом

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой Уайлд» и «Лос-Анджелес Кингз», который завершился победой хозяев площадки в овертайме со счётом 4:3.
Уже после 1-го периода игроки «Миннесоты» вели в счёте 2:0 благодаря голам Йоэля Эрикссона и Нико Штурма, а к началу 2-го отрезка матча Кирилл Капризов довёл счёт до крупного – 3:0 в пользу «Уайлд». Однако к концу 2-го периода усилиями Дрю Даути и Остина Вагнера «Кингз» сократили отставание в счёте до одной шайбы, а за 2 минуты 45 секунд до конца встречи Адриан Кемпе сравнял счёт в матче. В овертайме канадский защитник Мэтт Дамба всё-таки принёс победу «Миннесоте» в этой игре – 4:3.
«Миннесота Уайлд» одержал 6-ю победу кряду, а Капризов продлил свою результативную серию до 5 матчей. Команда занимает 2-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ с 24 очками. «Лос-Анджелес Кингз» (22) – на 5-м месте.
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