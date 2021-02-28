Светлов: поздравляю болельщиков «Амура» с удачным завершением сезона

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:2 ОТ).

«Игра была интересная, быстрая, обе команды демонстрировали хороший хоккей. Мы забили в большинстве, пропустили в меньшинстве, нашли в себе силы сравнять счёт в третьем периоде и перевести игру в овертайм. Закончили хорошей шайбой, завершили сезон на хорошей ноте. Поздравляю наших болельщиков с удачным завершением сезона», — цитирует Светлова пресс-служба КХЛ.

На 8-й минуте Дмитрий Архипов, реализовав численное большинство, вывел гостей вперёд. На 26-й минуте Денис Паршин сравнял счёт. В конце периода Паршин оформил дубль. На 48-й минуте Александр Шаров сравнял счёт. Победу хабаровчанам в овертайме принёс точный бросок Александра Полунина.