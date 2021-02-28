Кирилл Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Лос-Анджелес»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой Уайлд» и «Лос-Анджелес Кингз», который завершился победой хозяев площадки в овертайме со счётом 4:3.

По итогам матча первой звездой признан защитник «Миннесоты» Мэтт Дамба, в активе которого победный гол. Американский защитник отличился за одну секунду до конца овертайма.



Второй звездой стал российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов. Для россиянина это шестой гол в нынешней регулярке. Всего на счету Капризова в дебютном сезоне НХЛ 17 (6+11) очков.



Третьей звездой признан нападающий победителей Йоэль Эрикссон Эк. Шведский нападающий открыл счёт в матче.

«Миннесота» одержала шестую победу кряду, а Капризов продлил свою результативную серию до 5 матчей. Команда занимает второе место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ с 24 очками. «Лос-Анджелес» (22) – на пятом месте.