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Габриэль Ландеског повторил результат Петера Форсберга по голам за «Колорадо»

Габриэль Ландеског повторил результат Петера Форсберга по голам за «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Аризону Койотс» со счётом 6:2.

В составе «Колорадо» отличились Натан Маккиннон, Джейкоб Макдональд, Габриэль Ландеског, Йоонас Донской, Тайсон Джост и Пьер-Эдуар Белльмар (пустые ворота). Для Ландескога заброшенная шайба стала 202-й в составе «лавин», что является третьим результатом в истории клуба. Шведский форвард повторил результат легендарного соотечественника Петера Форсберга.

Клубный рекорд принадлежит Джо Сакику (391), ныне занимающему должность генерального менеджера «Колорадо». На втором месте располагается Милан Гейдук, забросивший 375 шайб.

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