Нестабильные голкиперы и звёздная защита. Каким будет состав сборной Швеции на Олимпиаде

Сборная России может позавидовать конкуренции среди центрфорвардов «Тре крунур». Да и с крайними форвардами здесь полный порядок.

Продолжаем прикидывать составы сборных главных хоккейных держав на грядущую Олимпиаду в Пекине, до которой остаётся всего год. На очереди – сборная Швеции.

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Нападающие

Филип Форсберг — Элиас Петтерссон — Вильям Нюландер

Легендарному в прошлом хоккеисту, а ныне главному тренеру сборной Швеции Юхану Гарпенлёву, придётся основательно поломать голову, чтобы не запутаться в многообразии выбора шведских нападающих. Мало отобрать 12 форвардов для основного состава «Тре крунур», нужно ещё и правильно расставить их по сочетаниям.

Олимпийский турнир слишком скоротечен, чтобы исправлять неполадки на месте. И в нашем варианте ударное сочетание шведской команды должны образовать один из главных шведских снайперов современности Форсберг, невероятно перспективный центр Петтерссон и очень креативный край Нюландер.

Габриэль Ландеског — Мика Зибанеджад — Элиас Линдхольм

Отвратительная форма нападающего «Рейнджерс» Зибанеджада не должна вводить в заблуждение хоккейных болельщиков. Из-за перенесённого коронавируса лидер «синерубашечников» пропустил тренировочный лагерь своей команды и сейчас находится в процессе восстановления игровых кондиций. В минувшем сезоне Мика доказал, что является одним из самых крутых шведов, играющих в НХЛ.

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В партнёры по звену отводим ему капитана «Колорадо» Ландескога и лидера «Калгари» Линдхольма. Оба хоккеиста заточены не только на создание голевых моментов в нападении, но и способны справиться с разрушением атак соперников. Ландеског и Зибанеджад возьмут на себя и игру в меньшинстве.

Рикард Ракелль — Никлас Бекстрём — Виктор Олофссон

Позиция левого форварда в третье звено на данный момент находится под большим знаком вопроса. Нападающий «Анахайма» Ракелль переживает затянувшийся кризис и уже второй год играет откровенно плохо. В случае сохранения подобной тенденции Рикарду наверняка придётся распрощаться с олимпийскими амбициями и уступить место другому. Благо, желающих и умеющих в сборной Швеции хватает.

33-летний Бекстрём в этом сезоне доказывает, что ему ещё рано ехать с ярмарки. В 11 матчах регулярки Никлас набрал уже 14 очков, и это при том, что его многолетний партнёр Овечкин пропустил ряд матчей из-за коронавируса. В нахождении Никласа в заявке «Тре крунур» на Олимпиаде можно не сомневаться, тогда как над его партнёрами нужно очень сильно подумать.

Никлас Бэкстрём Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Справа в этом звене может сыграть стремительно прогрессирующий Олофссон, представляющий «Баффало Сэйбрз». 25-летний форвард неожиданно мощно ворвался в НХЛ в прошлом сезоне и сходу стал лидером «клинков». Виктор обладает классным броском и может сыграть на любом краю в нападении.

Микаэль Баклунд — Вильям Карлссон — Якоб Сильверберг

Четвёртое звено сборной Швеции в нашем представлении должны образовать нападающие, главной задачей которых станет сдерживание топ-линий соперников. Баклунд и Карлссон являются элитными двусторонними игроками с опытом игры, как в позиции центрфорварда, так на краю. Сильверберг является одним из самых стабильных шведских игроков НХЛ – на протяжении шести последних сезонов он регулярно набирал 40 очков в регулярном чемпионате, а свои лучшие отрезки в карьере Якоб обычно проводит в матчах на вылет.

Ближайший резерв: Патрик Хёрнквист, Маттиас Янмарк, Виктор Арвидссон, Йоэль Эрикссон Эк, Андре Бураковски, Оскар Сундквист, Нильс Хёгландер

Отдельного упоминания заслуживают форварды ближайшей ротации сборной Швеции. Практически каждый из этих хоккеистов может безболезненно заменить соотечественника в случае его травмы или просто плохой формы. Перспективные Эрикссон Эк и Хёгландер за год, оставшийся до Олимпиады, могут развиться ещё сильнее, тогда как Хёрнквисту, Арвидссону, Янмарку, Бураковски и Сундквисту прогрессировать уже не надо.

Эти игроки давно зарекомендовали себя на уровне НХЛ и ниже определённой планки никогда не опускаются. Условный Бураковски видится одним из главных вариантов замены Ракелля в случае неудачной игры форварда «Дакс». В этом случае Олофссон может переместиться налево, а нападающий «Колорадо» отправится на привычное место правого вингера. Не будем сбрасывать со счётов и вариант с Хёрнквистом, который является одним из главных мастеров НХЛ по действиями на чужом пятачке при игре в большинстве.

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Защитники

Виктор Хедман — Эрик Карлссон;

Оливер Экман-Ларссон — Йон Клингберг;

Расмус Далин — Юнас Бродин;

Маттиас Экхольм — Хампус Линдхольм.

Ближайший резерв: Адам Ларссон, Маркус Петтерссон, Эрик Густафссон, Роберт Хагг, Оскар Клёфбом, Адам Боквист

В линии обороны у Швеции огромный выбор качественных защитников на любой вкус и цвет. Вам нужны люди для большинства? Пожалуйста, к вашим услугам Виктор Хедман, Эрик Карлссон, Оливер Экман-Ларссон, Йон Клингберг, Расмус Далин и Эрик Густафссон. Вы нуждаетесь в «убийцах меньшинства»? Хедман, Экман-Ларссон и Клингберг прекрасно справятся и с данной задачей.

Практически наверняка, именно для игры в численном недокомплекте шведы возьмут на олимпийский турнир Маттиаса Экхольма, Хампуса Линдхольма и Юнаса Бродина. К тому же в распоряжении тренерского штаба шведской команды всегда есть Адам Ларссон и Роберт Хагг, специализирующиеся профильными специалистами по игре в этом компоненте. Не стоит забывать и об Оскаре Клёфбоме, пропускающем этот сезон из-за операции на плече.

Если говорить об игре шведских защитников в нынешнем сезоне НХЛ, то могут возникнуть большие вопросы по фигурам Карлссона и Далина. Однако представить лучший состав сборной Швеции без них всё-таки невероятно сложно. Впрочем, если Эрик и Расмус в январе 2022 года продолжат играть так, как они действуют сейчас, то рискуют оказаться за бортом Пекина-2022.

Вратари

Единственная линия в команде Гарпенлёва, вызывающая большие опасения у поклонников этой команды. Голкипер «Калгари» Якоб Маркстрём выглядит практически безальтернативным первым номером «Тре крунур». 31-летний вратарь, находящийся в самом расцвете своей карьеры, в межсезонье был одним из главных лотов на рынке свободных агентов. Уроженец Евле сделал выбор в пользу многолетнего контракта с «Калгари Флэймз» и пока что подтверждает правильность решения функционеров «огоньков».

Но фанаты хоккея, пристальной следящие за карьерой Марки, знают главный недостаток этого голкипера. Якоб отличается огромной нестабильностью и всегда может развалиться в самый неподходящий момент для своей команды. Если это произойдёт в четвертьфинале олимпийского турнира, болельщикам сборной Швеции будет крайне грустно.

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Забавно, что практически все слова, отнесённые в адрес Маркстрёма, можно смело прописывать и в отношении голкипера Ленера. В минувшем сезоне Робин выглядел прекрасно и заслужил пост основного вратаря «Вегас Голден Найтс» на плей-офф. В межсезонье Ленер подписал вкусный контракт с «рыцарями» и…перестал играть. На старте нынешнего сезона 29-летний голкипер демонстрирует отвратительную статистику, и руководство «Вегаса» наверняка очень довольно тем фактом, что им так и не удалось обменять титулованного Флёри, который сейчас играет в разы лучше Робина.

Третьим голкипером шведской команды на 100% будет Улльмарк из «Баффало Сэйбрз», ибо больше некому. Да и не так важно, кто это будет. В случае провала Маркстрёма/Ленера шведскую команду не спасёт никто.