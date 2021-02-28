Кто лучший тренер регулярного чемпионата КХЛ?
В Континентальной хоккейной лиге завершился регулярный чемпионат. Обладателем Кубка Континента стал ЦСКА, который в заключительном матче регулярки обыграл казанский «Ак Барс» (1:0). Столичный клуб в шестой раз в истории выиграл этот трофей.
Календарь и расписание матчей розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2020/2021
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто лучший тренер регулярного чемпионата КХЛ?».
Принять участие в опросе можно в Quiz.
Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов провёл по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
Все пары первого раунда плей-офф КХЛ. На Западе явные фавориты, на Востоке будет жарко
Знарок против Никитина, возможный реванш «Магнитки» и битва «Салавата» с «Трактором».
Рекомендуем вам
- 28 февраля 2021
-
19:29
-
19:25
-
19:00
-
18:39
-
18:30
-
17:39
-
17:00
-
16:36
-
16:12
-
15:45
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:47
-
13:28
-
13:12
-
13:05
-
13:00
-
12:52
-
12:46
-
12:11
-
11:45
-
11:27
-
11:15
-
10:51
-
10:25
-
10:07
-
10:01
-
09:57
-
09:50
-
09:28
-
09:20
-
09:12
-
09:07
-
08:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам