Генменеджер «Куньлуня»: хотим играть в Китае. Надеемся, до конца сезона вопрос будет решён

Генеральный менеджер «Куньлунь Ред Стар» Николай Феоктистов подвёл итоги сезона для китайского клуба.

«Прошедший сезон для нашего клуба был весьма необычным, мы провели его в Подмосковье. В Китае существует запрет на проведение международных соревнований плюс карантинные меры. Чисто технически проведение сезона было бы невозможно. Предсезонка была скомкана, затем ребята начали болеть… Для нас важно, что этот сезон мы провели, что мы участвовали, что мы постарались сделать максимум из наших возможностей. Движемся в новый сезон с мыслями, что такого тяжёлого времени с нами уже больше не будет.

Мы очень благодарны «Арене Мытищи», КХЛ и местным органам власти, мы провели комфортный с точки размещения сезон. Но, будучи китайской командой, мы хотим играть дома, Пекин — наш дом. Надеемся, что до конца этого сезона вопрос будет решён, и мы сможем начать планомерную подготовку к новому сезону. Участвовать в следующем сезоне КХЛ мы точно будем. И если останемся в России, то, скорее всего, в Мытищах. Нас устраивает московский регион со всех сторон. И отношения хорошие здесь у нас сложились, и логистические плюсы очевидны. Хоккеистам нравится играть здесь», — приводит слова Феоктистова пресс-служба КХЛ.