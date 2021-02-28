Плющев: «Спартак» сейчас не в том состоянии, чтобы рубиться с ЦСКА в плей-офф

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
«Кто из аутсайдеров способен преподнести сюрприз? Никто. Первый тур пройдёт так, как он и был запланирован, согласно купленным билетам. Все, кто был наверху, пройдут дальше. Все, кто был внизу, вылетят в первом раунде. Если считать борьбой то, что зацепят одну игру, то может быть, кто-то и поборется. Очень сильно удивлюсь, если в какой-то из серий с участием лидеров конференций будет счёт 4-2.
«Спартак» сейчас находится не в том состоянии, чтобы рубиться с ЦСКА так, как они рубились в прошлом году с «Динамо». Да и «Динамо» в прошлом году было не то, что нынешнее. «Спартак» в этом году не в состоянии ничего показать, на протяжении сезона он показывал жалкое зрелище. Здесь дело даже не в Знарке, это системный сбор по всем показателям – начиная с академии, заканчивая молодёжкой, фарм-клубом и основной командой.
«Автомобилист» занял седьмое, а не восьмое место. На Востоке команды подравнялись, хотя «Ак Барс» стоит особняком. «Автомобилист» может побороться, но с учётом морально-психологического климата в команде биться за высокие места он не сможет. Команда весь сезон показывает непонятный хоккей, то выиграют, то проиграют, причём более слабым командам по уровню и комплектации. Сомневаюсь, что в плей-офф они соберутся и будут сражаться в кровь. Без борьбы «Автомобилист» серию не отдаст, но не думаю, что он пройдёт дальше. В серии «Динамо» — «Северсталь» выиграет «Динамо», без вариантов», — сказал Плющев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
- 28 февраля 2021
-
22:35
-
22:20
-
21:47
-
21:25
-
21:04
-
20:47
-
20:37
-
19:29
-
19:25
-
19:00
-
18:39
-
18:30
-
17:39
-
17:00
-
16:36
-
16:12
-
15:45
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:47
-
13:28
-
13:12
-
13:05
-
13:00
-
12:52
-
12:46
-
12:11
-
11:45
-
11:27
-
11:15
-
10:51
-
10:25
-
10:07
-
10:01