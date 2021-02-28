Плющев: «Спартак» сейчас не в том состоянии, чтобы рубиться с ЦСКА в плей-офф

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Кто из аутсайдеров способен преподнести сюрприз? Никто. Первый тур пройдёт так, как он и был запланирован, согласно купленным билетам. Все, кто был наверху, пройдут дальше. Все, кто был внизу, вылетят в первом раунде. Если считать борьбой то, что зацепят одну игру, то может быть, кто-то и поборется. Очень сильно удивлюсь, если в какой-то из серий с участием лидеров конференций будет счёт 4-2.

«Спартак» сейчас находится не в том состоянии, чтобы рубиться с ЦСКА так, как они рубились в прошлом году с «Динамо». Да и «Динамо» в прошлом году было не то, что нынешнее. «Спартак» в этом году не в состоянии ничего показать, на протяжении сезона он показывал жалкое зрелище. Здесь дело даже не в Знарке, это системный сбор по всем показателям – начиная с академии, заканчивая молодёжкой, фарм-клубом и основной командой.

«Автомобилист» занял седьмое, а не восьмое место. На Востоке команды подравнялись, хотя «Ак Барс» стоит особняком. «Автомобилист» может побороться, но с учётом морально-психологического климата в команде биться за высокие места он не сможет. Команда весь сезон показывает непонятный хоккей, то выиграют, то проиграют, причём более слабым командам по уровню и комплектации. Сомневаюсь, что в плей-офф они соберутся и будут сражаться в кровь. Без борьбы «Автомобилист» серию не отдаст, но не думаю, что он пройдёт дальше. В серии «Динамо» — «Северсталь» выиграет «Динамо», без вариантов», — сказал Плющев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.