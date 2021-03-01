Канарейкин: регулярка КХЛ прошла не на том уровне борьбы, который хотелось бы видеть

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф КХЛ.

«Если говорить о паре «Ак Барс» – «Торпедо», считаю казанцев фаворитами, они должны забрать эту серию. Самое главное, чтобы мы увидели много упорных матчей на этой стадии. В этом году борьбы за плей-офф не получилось. Две группы команд, особенно та, что на Востоке, были не конкурентоспособны.



На Западе зародилась небольшая интрига между «Спартаком» и «Витязем», но это было не то. Регулярный чемпионат прошёл не на том уровне борьбы, который нам бы хотелось увидеть. Поэтому желаю командам, чтобы серии получились упорными.



Также я желаю успеха красно-белым, желаю «Спартаку» ввязаться в драку с ЦСКА. Шансы есть, и их надо использовать», — сказал Плющев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.