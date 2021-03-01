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Кейн стал четвёртым игроком в истории «Чикаго», забросившим 400 шайб за клуб

Кейн стал четвёртым игроком в истории «Чикаго», забросившим 400 шайб за клуб
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Задоров, Райан Карпентер (2), Пиус Зутер, Патрик Кейн, Доминик Кубалик и Алекс Дебринкэт. В этом матче Патрик также отметился ещё двумя результативными передачами. 32-летний Кейн забросил 400-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Американский форвард стал четвёртым игроком в истории «Чикаго», забросившим 400 шайб за клуб.

Клубный рекорд принадлежит Бобби Халлу (604 точных броска), второе место занимает Стэн Микита (541), а топ-3 замыкает Стив Лармер (406). Следом располагается Кейн, проводящий всю карьеру в лиге в составе «ястребов».

Патрик Кейн – пятый уроженец США, забивший 400-й гол в НХЛ в возрасте не старше 32 лет
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