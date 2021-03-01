Никитин: благодарен Знарку за то, что он для меня сделал. Но на льду мы соперники

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком».

«Уверены ли в победе над «Спартаком» в четвертьфинале? Мы достаточно давно в профессиональном спорте. Уверенность и самоуверенность — это две разные субстанции. «Спартак» тоже будет играть все матчи на домашней площадке, поэтому никакого преимущества у нас нет.



Да, мы давно обеспечили себе участие в плей-офф. С одной стороны, мы понимали плюс-минус, с кем будем играть в конце регулярки. С другой стороны, кондиции — и функциональные, и ментальные — должны были быть на уровне. Но в последних матчах регулярки соперники не давали нам расслабиться.



У нас нет никакой досады, что попали именно на «Спартак», заняв высшее место. Да, соперник непростой, но мы давно поняли, что выбирать соперника нельзя. Мы с уважением относимся к нему, но концентрируемся на своей подготовке. У нас с Олегом Валерьевичем Знарком классные отношения, я ему очень благодарен за то, что он для меня сделал. Но на льду мы соперники, и мне очень интересно играть против команд таких маститых тренеров», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.