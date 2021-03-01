Дадут ли явные аутсайдеры бой грандам КХЛ? Разбор пар плей-офф на Западе

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2020/2021 завершён. Времени на раскачку у команд нет, уже 2 марта стартует плей-офф. Все пары Западной конференции в эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата» обсудил и разобрал недавно официально завершивший карьеру защитник Сергей Гимаев-младший, который теперь стал хоккейным экспертом «Матч ТВ» и КХЛ ТВ.
Западная конференция
ЦСКА – «Спартак»
«В этой серии явный фаворит ЦСКА. Команда достаточно ровно прошла весь регулярный чемпионат и в шестой раз выиграла Кубок Континента. «Армейцы» стали слабее по сравнению с прошлым сезоном, так как клуб покинули Сорокин, Капризов и Григоренко. Это ключевые игроки красно-синих. Но есть и свой плюс. Их уход дал возможность новым ребятам раскрыть себя в нынешнем сезоне.
Важным фактором в этой серии станет игра вратарей. «Армейцы» понесли потери в этой линии. Шарыченкову сложно заменить Сорокина, но это связано с жёстким потолком зарплат. У «Спартака» во вратарской линии первым номером будет Юлиус Гудачек. На него выпала большая нагрузка из-за того, что команда до последнего билась за попадание в плей-офф. В принципе, это главная проблема всего «Спартака». Насколько функционально и эмоционально они будут готовы к матчам плей-офф? Игорь Никитин уже выигрывал Кубок Гагарина, а Олег Знарок и вовсе делал это трижды. Но прошлые команды Олега Валерьевича были объективно сильнее нынешнего «Спартака». Фаворитом в этой паре является ЦСКА».
Прогноз: победа ЦСКА в пяти матчах.
Когда пройдут матчи: 3, 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* марта 2021 года.
*в случае необходимости
СКА – «Динамо» (Минск)
«Одна победа Минска вполне может случиться в этой паре. Всё-таки «зубры» не просто так попали в плей-офф, довольно ровно провели регулярный чемпионат и заслужили оказаться в первой восьмёрке Западной конференции. Не стоит забывать, что СКА по ходу сезона много экспериментировал, порой играл неоптимальным составом, наигрывал молодёжь и пробовал различные сочетания.
У команды Валерия Брагина очень большая скамейка и серьёзный запас прочности. Думаю, к плей-офф тренерский штаб окончательно определился с основным вратарём и составом. Питер лучше во всех линиях, поэтому фаворит очевиден. Мне очень понравилось, как в регулярке сыграли молодые игроки СКА. Те же Марченко, Морозов. Одно удовольствие наблюдать за их игрой. Хотя это уже даже не молодёжь, а настоящие лидеры команды. У «Динамо» была своя звёздочка, но Егор Шарангович уехал играть в НХЛ. Вообще же после поколения Салея, братьев Костицыных, Грабовского в Беларуси видны проблемы с новыми кадрами. Некому взять на себя лидерство, повести команду за собой. Остаётся рассчитывать на легионеров».
Фото: ska.ru
Прогноз: СКА победит в четырёх матчах.
Когда пройдут матчи: 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта 2021 года.
«Динамо» (Москва) – «Северсталь»
«Динамовцам не стоит расслабляться. В Череповце точно будут тяжёлые игры. Команда Андрея Разина, хорошо поработавшего в регулярном чемпионате, может мобилизоваться именно в домашних матчах. У «Северстали» крепкая команда с характером. Без каких-то звёзд, но зато каждый хоккеист знает своё место на льду и чётко выполняет тренерскую установку.
Главный козырь «Динамо» – ударная связка нападения Шипачёв — Яшкин. Вадим – лучший ассистент и бомбардир завершившейся регулярки, Дмитрий стал лучшим снайпером. Это о многом говорит, поэтому соперникам бело-голубых приходится тяжело. У Владимира Крикунова всегда были системные команды, способные прибавить в нужный момент. Опыт Владимира Васильевича точно москвичам пригодится. Отмечу сильно прибавившего Муранова, универсальность Линдберга, а вот Пяаярви Свенссону нужно играть сильнее. В полном порядке голкипер Ерёменко. Многие пеняют на его возраст, но какая разница, сколько человеку лет, если он показывает результат? Александр здоров и готов к плей-офф, а Бочаров и Гарипов могут его неплохо подстраховать».
Прогноз: победа «Динамо» в пяти матчах.
Когда пройдут матчи: 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта 2021 года.
«Локомотив» — «Йокерит»
«Основная проблема «Йокерита» заключается в том, что все матчи, включая домашние, финской команде придётся провести на чужой площадке в Ярославле. Но главное, после серии с финнами будет понятно, готов ли «Локомотив» наконец-то включиться в чемпионскую гонку или нет. Андрей Скабелка – системный тренер, который умеет грамотно организовать игру, проанализировать и полностью разобрать соперника.
Фаворит в этой паре «Локомотив». У «железнодорожников» традиционно много талантливой молодёжи, есть бегунки, способные как отдать, так и забить. Но всухую «Йокерит» не проиграет, пускай команду по ходу сезона и подкашивали постоянные карантины, отсутствие болельщиков на домашних матчах и сбитый график игр с регулярными переносами».
Прогноз: победа «Локомотива» в шести матчах.
Когда пройдут матчи: 3, 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* марта 2021 года.
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