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Валерий Брагин рассказал, в каком составе СКА начнёт серию плей-офф с минским «Динамо»

Валерий Брагин рассказал, в каком составе СКА начнёт серию плей-офф с минским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Валерий Брагин рассказал, в каком составе команда начнёт серию первого раунда плей-офф с минским «Динамо».

«Состав с последнего матча регулярки начнёт плей-офф, если не вмешаются форс-мажорные обстоятельства. У нас семь легионеров, идёт ротация. Смотрим под конкретный матч. Бенгтссон в обойме, он тренируется, готовится играть. Хорошо, когда есть выбор, тем более на легионерской позиции. Плей-офф в воротах начинает Самонов. Для Хуснутдинова сезон закончен», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

27 февраля СКА провёл последний матч в регулярном чемпионате КХЛ, переиграв минское «Динамо» со счётом 4:2. Команда Валерия Брагина проводила встречу в следующем составе:

КХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Галимов (Фантенберг) – 16:37' (5x5)   2:0 Аалтонен (Ткачёв, Ожиганов) – 18:48' (5x5)   3:0 Морозов (Марченко) – 26:38' (5x4)   3:1 Мосалёв (Митчелл) – 42:08' (5x5)   3:2 Паре (Мосалёв, Митчелл) – 42:24' (5x5)   4:2 Галимов (Морозов) – 54:18' (5x5)
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