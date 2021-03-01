Валерий Брагин рассказал, в каком составе СКА начнёт серию плей-офф с минским «Динамо»

Главный тренер СКА Валерий Брагин рассказал, в каком составе команда начнёт серию первого раунда плей-офф с минским «Динамо».

«Состав с последнего матча регулярки начнёт плей-офф, если не вмешаются форс-мажорные обстоятельства. У нас семь легионеров, идёт ротация. Смотрим под конкретный матч. Бенгтссон в обойме, он тренируется, готовится играть. Хорошо, когда есть выбор, тем более на легионерской позиции. Плей-офф в воротах начинает Самонов. Для Хуснутдинова сезон закончен», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

27 февраля СКА провёл последний матч в регулярном чемпионате КХЛ, переиграв минское «Динамо» со счётом 4:2. Команда Валерия Брагина проводила встречу в следующем составе: