Знарок: «Спартак» готов к ЦСКА и надеется на хороший результат. Мы в неплохой форме

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА.



«У нас есть проблемы с игроками, есть травмированные, проблемы с центральными нападающими. Думаю, что находимся в неплохой форме. Считаю, что мы готовы к ЦСКА. Плей-офф – это такие игры, когда просто так победить будет сложно. Без характера и самоотдачи нельзя. Не скажу, что мы плохо играли в последних матчах, однако мы потерпели поражения. У соперника очень хорошая команда, но мы готовы. Надеемся на хороший результат.



Мы с Игорем Никитиным (главный тренер ЦСКА. – Прим. «Чемпионата») в очень хороших отношениях. В плей-офф я с ним встречаюсь в первый раз, пока не встречал его на арене. Команду видел, а его нет. Мы знакомы, продолжим общаться, ничего не изменится.



Мы не выбирали соперника. Хорошо, что будем играть всю серию в Москве, никуда не надо переезжать. У нас здесь спортивный зал, медицинский центр. На выезде таких условий не было бы.



Илья Зубов катается с неиграющим составом, Павел Чернов тоже, Миша Юньков пока не катается», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Никитин: благодарен Знарку за то, что он для меня сделал. Но на льду мы соперники